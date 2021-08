New Orleans nach dem Hurrikan: Diesmal hielten die Dämme

Im gesamten Bundesstaat sind eine Million Menschen betroffen. Der Energieversorger Entergy bestätigte, dass „Ida“ zentrale Hochspannungsmasten gefällt habe. Die Reparaturarbeiten könnten Wochen dauern. Heißt: Wer keinen Notstrom-Generator besitzt, für den wird der schwül-heiße Spätsommer zur Qual. Gerade für die Krankenhäuser, die wegen Corona kaum mehr freie Betten haben, eine große Herausforderung. Auch die Mobilfunk-Netze und das 911-Notruf-System der Polizei funktionierten streckenweise am Montag immer noch nicht.

Abgedeckte Hausdächer

Im Morgengrauen bekamen Rettungsdienste bestätigt, was zuvor nur Live-Bilder von Web-Kameras im Stadtgebiet abgeliefert hatten: Bäume, die wie Streichhölzer umgeknickt waren. Abgedeckte Hausdächer. Aus dem Rahmen gedrückte Fensterscheiben an mehreren Bürogebäuden. Autos, die bis zum Schiebedach unter Wasser stehen. Abgerissene Balkone und Metall-Balustraden im Amüsier-Viertel French Quarter. Etliche eingestürzte Gebäude. Darunter auch das historische „Karnofsky“-Geschäft an der South Rampart Straße. Hier hatte Louis Armstrong mit Kohle und Schrott gearbeitet, bevor er zur trompetenden Jazz-Legende wurde.

Angst vor Umweltgiften

Noch unklar ist, ob die rund 600 Lagerstätten chemisch-toxischer Substanzen, die im Pfad von „Ida“ lagen, den Sturm überstanden haben. Umweltschützer befürchten eine „Katastrophe in der Katastrophe“. Die Öl-Industrie hatte früh Vorkehrungen getroffen. Im Golf von Mexiko wurden fast 300 Bohr-Plattformen evakuiert. Die Produktion stand still. Weshalb die Benzinpreise in den nächsten Wochen in Louisiana steigen werden.