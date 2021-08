New Orleans sieht nach Hurrikan "Ida" schwarz

Der zur Mittagszeit als Kategorie 4-Hurrikan mit Windgeschwindkeiten von fast 240 km/h an Land gegangene Sturm wurde am frühen Abend auf die Kategorie 3 herabgestuft, was Windgeschwindigkeiten um 190 km/h beschreibt. Dazu kamen Unmengen von Regen - vereinzelt fielen bis zu 40 Zentimeter. Das Hurrikan-Zentrum warnte in der Nacht vor einer „lebensgefährlichen Sturmflut”. Größenordnung bis zu sechs Meter!

"Gehen Sie jetzt - oder bunkern Sie sich ein”

Gouverneur John Bel Edwards und New Orleans` Bürgermeisterin LaToya Cantrell hatten zuvor mit Engelszungen auf die Bürger eingeredet. "Gehen Sie jetzt - oder bunkern Sie sich ein.” Tausende kamen den Warnungen rechtzeitig nach, flüchteten in Richtung Texas oder ins Landesinnere. Auf den Ausfallstraßen bildeten sich kilometerlange Staus, Tankstellen ging der Sprit aus.

Abertausende entschlossen sich dagegen, wie schon frühere Wirbelstürme auch "Ida" tapfer auszusitzen. Feuerwehr und Notärzte hofften am Abend, dass sich die Zahl der Verletzten oder Hilfebedürftigen in Grenzen hält. Um New Orleans grassiert gerade die Delta-Variante. Fast sämtliche Betten in den Spitälern sind mit Corona-Patienten belegt. Für Sturm-Opfer ist, so sagte ein Arzt im Fernsehen, „so gut wie kein Platz”.