Hurrikan "Ida" steuert gefährlich auf New Orleans zu

Ein extrem gefährlicher Hurrikan steuert am Wochenende auf die US-Golfküste zu, die Behörden warnen vor schweren Schäden und Überschwemmungen vor allem im Bundesstaat Louisiana. Gouverneur John Bel Edwards forderte alle Menschen auf, sich bis spätestens Samstagabend (Ortszeit) an einen sicheren Ort zu begeben. Das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) warnte, der Bundesstaat und auch die Stadt New Orleans müssten mit massiven Regenfällen, einer Sturmflut und Sturm rechnen.

"Ida" gewann am Samstag über dem Golf von Mexiko rasch an Stärke. Das Sturmsystem bringt nun Ausläufer mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 155 Kilometern pro Stunde mit sich, erklärte das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) am Samstag. Damit entspricht "Ida" einem Hurrikan der Stufe zwei von fünf. Der Sturm soll den Prognosen zufolge über dem warmen Meerwasser weiter rasch an Stärke gewinnen und am Sonntagnachmittag (Ortszeit) im US-Bundesstaat Louisiana als "extrem gefährlicher großer Hurrikan" auf Land treffen.