Londons umstrittene Polizeichefin darf bleiben

Von Black Lives Matter-Aktivisten, die institutionellen Rassismus orten, und Oppositionspolitikern kommen immer wieder Rufe nach Dicks Rücktritt.

Kein Wunder dass es Kritik gab als die konservative britische Innenministerin Priti Patel, die bei der Besetzung der Met-Spitze auch die Meinung von Londons Labour-Bürgermeister Sadiq Khan erwägen muss, am Freitag die Verlängerung von Dicks Vertrag um zwei Jahre ankündigte.

Die erste Karrierepolizistin an der Spitze der Met erweist sich als ehrgeizig, besonnen, zäh und direkt. Manche nennen sie deshalb „Comeback Cressida“.

Auch ihre Partnerin war Polizistin

Ein Juni-Bericht über einen seit 1987 ungeklärten Mord rügte sie und Scotland Yard. Dick, deren Partnerin auch Polizistin war, entschuldigte sich, wies aber Vorwürfe von Korruption zurück.

Schon 2005 schien die Karriere von Dick, die Land- und Forstwirtschaft an der Universität Oxford studierte, bevor sie auf Streife ging, zu Ende. Eine von ihr geleitete Einheit erschoss nach Terroranschlägen in London einen Unschuldigen. Sie bedauerte das „zutiefst“, stellte sich aber hinter ihr Team und behielt ihren Job.

Sie steht hinter ihren Leuten

Solche Rückendeckung macht sie bei Mitarbeitern beliebt. „Sie ist ganz Cop“, sagt Professor Ben Bradford, Polizeiexperte am University College London, zum KURIER. „Wie viele Kollegen sieht sie die Polizei als die schmale Linie zwischen Ordnung und Chaos“.

Ähnlich war es im März als die Met gerade bei einer Mahnwache gegen Gewalt an Frauen hart durchgriff. Dick erklärte ihr „volles Verständnis“ für die Ansammlung, betonte aber, sie sei wegen des Corona-Lockdowns „ungesetzlich“ und der Einsatz „teuflisch schwer“ gewesen. Patel und Khan waren entsetzt, sprachen Dick aber ihr Vertrauen aus.

Wenig Vertrauen in die Polizei

Laut einer YouGov-Umfrage haben nur 48 Prozent der Briten Vertrauen in die Polizei; in London sind es nur 36 Prozent. Dick, von Ex-Premier Theresa May zur „Dame“ ernannt, nennt wahrscheinlich auch deshalb die „Stärkung des Vertrauens, vor allem unter Minderheiten“, als besondere Priorität.