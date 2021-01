FFP2-Masken: Woher sie kommen und was sie kosten

Bei der Grazer Firma Aventrium herrscht aktuell Hochbetrieb in der Maskenproduktion. Ein Bedarf von 2,5 Millionen Stück pro Tag könne bewältigt werden, erklärt Geschäftsführer Dominik Holzner. Wie viel konkret pro Tag produziert wird, wurde nicht verraten. Die Nachfrage sei jedenfalls da – alleine gestern kamen Aufträge für 37 Millionen Stück FFP2-Masken herein. Generell sei die Nachfrage aber seit Bestehen der Firma im Sommer des Vorjahres eine hohe. Aventrium beliefert nicht nur österreichische Kunden, sondern liefert etwa auch nach Deutschland.

Von der österreichischen Regierung habe es jedenfalls noch keinen Auftrag gegeben, sagt Holzner dem KURIER. Auch mit den Handelsketten sei man noch nicht einig geworden. Zu den Preisen, die sich die Supermärkte vorstellen, könne man in Österreich nicht produzieren. Aktuell arbeiten bei Aventrium 100 Mitarbeiter, in den nächsten Tagen werden 20 neue angestellt. Es sei auch möglich, FFP2-Masken für Kinder zu produzieren, so Holzner – hier laufe aber die entsprechende Zertifizierung noch.

Neu in den FFP2-Markt startet in rund zehn Tagen der ehemalige FP-Nationalratsabgeordnete und GAK-Präsident Harald Fischl. Seit Mai stellt seine Firma Swano-Tex mit insgesamt rund 50 Mitarbeitern in Serbien und Wien neben Antigen- und Spucktests (ab Mittwoch) bis zu zwei Millionen NMS-Masken am Tag her. Diese Produktion werde nun auf 40.000 Stück zugunsten von FFP2-Masken heruntergefahren. Schon jetzt vertreibt er zertifizierte Masken aus China. „Vorige Woche waren noch 700.000 Stück da, jetzt nur noch 50.000.“ Bayern sauge alles ab, der Markt spiele total verrückt. Mit dem Beginn des chinesischen Neujahrs am 6. Februar werde es noch enger. „Die Preise werden steigen.“