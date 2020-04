Der unbekannte Erbauer der UNO-City

Als die Arbeiter die Haustüre aufbrachen, wussten sie, dass das kein normales Büro ist, das sie räumen sollten. In den Schränken lag neben Akten stapelweise kariertes Zeichenpapier. Auf den Tischen fanden sie Rollen von Bauplänen. Vor allem eines aber machte die Arbeiter stutzig: In der Mitte des Raumes stand auf einem Tisch ein Modell der UNO-City. Anstatt das Mobiliar und den Inhalt des Büros einfach zu entsorgen, riefen die Männer das Bundesdenkmalamt an. So landete der Nachlass von Johann Staber nicht auf einer Mülldeponie, sondern im Architekturzentrum Wien – und brachte etwas Licht in das Leben und Denken eines Mannes, der kaum bekannt ist.