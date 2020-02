Harry Glück: Der Visionär der "schönen Betonburg" Alterlaa

In Alt Erlaa erschuf der Mies-van-der-Rohe-Anhänger eine Stadt in der Stadt, für 11.000 Menschen in über 3000 Wohnungen – mit allen Vorzügen eines Einfamilienhauses, teils sogar einer Hotelanlage: Gemeinschaftsräume, Hallenbäder, Turnhallen, Spielplätze – und all das angebunden an eine Infrastruktur mit Kindergärten, Schulen, Supermärkten und Ärzten.

Die groß angelegten Terrassen, die bis in den zwölften Stock reichen, mit den tiefen Pflanzentrögen von vier Quadratmetern sollten den eigenen Garten ersetzen, die vielen vom Autoverkehr befreiten Grünflächen zwischen den Bauten die Kommunikation fördern und für freie Sicht sorgen. So visionär das Projekt Alt Erlaa war, so war es ebenso ein kühnes Experiment von Glück, das auch viel Mut des Bauträgers Gesiba voraussetzte. Alt Erlaa sei nur zustande gekommen, weil es die Fantasie überstiegen hatte. „Man hat sich nur darauf gefreut, wie wir auf die Nase fallen“, sagte Glück über sein couragiertes Bauvorhaben.