Die Häuser für den Weltfrieden

Als die USA 1949 die Charta der Vereinten Nationen als erster Staat unterzeichneten, bot Präsident Franklin D. Roosevelt der neu gegründeten Organisation New York als Hauptsitz an. John D. Rockefeller stiftete einen Bauplatz am East River und ein Kollektiv von namhaften Architekten, allen voran Oscar Niemeyer, Le Corbusier und Wallace K. Harrison, begann den Gebäudekomplex zu entwerfen. Nach langen, hitzigen Diskussionen wurde schließlich der Plan 23W umgesetzt, der vom Brasilianer Niemeyer stammte. Le Corbusiers Entwurf 23A, der favorisiert worden war, wurde verworfen. Das bereits 1950 fertig gestellte Secretariat Building gilt bis heute als Symbol für den Weltfrieden.