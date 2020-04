Dänemark lässt Friseure und Masseure arbeiten

Kritik wird aus dem konservativen Lager laut, dass Regierungschefin Mette Frederiksen wie eine autoritäre Landesmutter regiere, die den unmündigen Dänen genau vorschreibe, „was für sie gut und was für sie nicht gut“ sei, so eine Stimme in der Zeitung Berlingske.

Auch die dänische Journalistengewerkschaft und die Parlamentsjournalisten fühlen sich etwas zu bevormundend behandelt. Denn in den digital abgehalten Konferenzen mit der Regierungschefin ist es bislang nicht gestattet, Rückfragen zu stellen.