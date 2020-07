Bundesheer: Pleiten, Pech und Tanner

Zur Erinnerung: Das Wehrbudget steigt heuer auf 2,55 Milliarden Euro. In den folgenden Jahren soll es aber wieder sinken. Demgegenüber hat Tanners Vorgänger im Einklang mit dem Generalstab festgehalten, dass bis 2030 rund 5,6 Milliarden Euro nötig wären, um das Heer fit für die Zukunft zu machen. 5,6 Milliarden im Vergleich zu 2,55 Milliarden? Man muss kein großer Psychologe sein um zu verstehen, wie groß der Zorn im Ressort ist.

Stellvertretend für viele klagt der Präsident der Offiziersgesellschaft, Erich Cibulka, dass die Aufgaben der Armee nicht dem Budget angepasst werden dürften, sondern dass es genau anders herum seriös wäre: Zuerst definiert die Politik die Aufgaben, dann kommt dafür das Budget.

In diesem Punkt, so berichten Offiziere in vertraulichen Gesprächen dem KURIER, hat sich möglicherweise etwas getan. Denn nachdem die Kritik an Tanner nicht abreißen wollte, willigte die Gescholtene ein, genau das zu tun: In einem transparenten, vom Parlament begleiteten Dialog wird bis Weihnachten geklärt, welche Bedrohungen das Heer zu bewältigen hat – und was das kostet.

Die gute Nachricht lautet: Manch Experte ist überzeugt, dass die Bürger viel mehr Verständnis für ein höheres Wehrbudget hätte als die Politik wahrhaben will (siehe unten). Tanner müsste dann nur sagen: „Soviel Geld muss uns unsere Sicherheit jetzt eben wert sein!“

Ob es dazu kommt? Es ist naturgemäß offen. Aber zumindest ein Problem hat Klaudia Tanner dann nicht mehr: Ihr Schweigegelöbnis ist zu Weihnachten jedenfalls abgelaufen.