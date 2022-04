Also doch – die Erde ist eine Scheibe

Tag zwei. Gemischt ist das Publikum der Jäger und Sammler. Klischeebehaftete, ins Grau geratene Typen, die immer schon Platten auf Teller gelegt haben, suchen nach Ergänzungen ihrer Kollektionen. Anzugträger rollen ihre immer schwerer werdenden Metall-Trolleys unabsichtlich über fremde Füße.

„A well respected Man“ – die Kinks-Coverband bietet auf der Showbühne den respektablen Soundtrack zum Szenario. Am Stand daneben wühlen Teenager, männlich wie weiblich, im Soul-Angebot der 1960er-Jahre. Klassik, Jazz, Rock, Pop, Punk, Funk, Metal in allen Variationen, Schlager, LPs und Singles zumeist aus zweiter Hand, begehrte Erstpressungen, Sondereditionen, teure Raritäten, ausgewiesene Stückpreise zwischen einem und 5000 Euro.

Hinter seinem 5000 Platten umfassenden Angebot lehnt Thilo Kelling. Der Händler aus Bremerhaven – im Hauptberuf Inhaber einer Marketing-Agentur – erklärt, wo er seine Quellen findet: „Wir kaufen ganze Plattensammlungen nach Todesfällen, oder wenn jemand seinen Partner rausgeschmissen hat. Auch bei Geschäftsauflösungen werden wir aktiv.“