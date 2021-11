"Stairway To Heaven": Einer der bekanntesten Rock-Songs wird 50

Saitenweise hängen sie wie reife Früchte an den Wänden. E-Gitarren verschiedener wie legendärer Hersteller. Warten darauf, gepflückt zu werden. Von Könnern, Liebhabern, oder Träumern, denen es egal ist, künftig ein gestörtes Verhältnis zu ihren Nachbarn zu riskieren.

Für sie muss es die Treppe in den Himmel sein, die zum Musik-Store „Klangfarbe“ im Wiener Gasometer rollt. Aber – wo zur Hölle – ist das Schild, auf dem der mündlichen Überlieferung zufolge die Aufforderung steht, man möge doch im Geschäft davon Abstand nehmen, sich am Song „Stairway To Heaven“ zu vergreifen? „Das ist eine Mär. Früher gab’s so etwas Ähnliches bezüglich Deep Purple’s Smoke On The Water. War nicht ernst gemeint“, sagt Philipp, der Mann hinter Maske und Verkaufsstand. Egal, während der Pandemie sei der Absatz erheblich gestiegen. Aktueller Verkaufsschlager? Keine Frage, Gitarren der Firma Fender.

Damit verzupfen sich die Gedanken in jene Zeit, als Rockmusik noch Nächte füllendes Thema war. Helden und Songs geschaffen hat, die trotz ausufernder Selbstverwirklichung Anspruch auf den Soundtrack der Ewigkeit begehrten. Jimmy Page zum Beispiel, den es vor 50 Jahren überkommen ist, Led Zeppelins bekanntestes Stück auf einer Fender Telecaster zum dramatischen Höhepunkt zu bringen. „Stairway To Heaven“ erscheint am 8. November 1971. Auf dem Album, das sich weder durch Namen noch Nummer zu erkennen gibt und deshalb notgedrungen als Led Zeppelin IV in die Musikgeschichte eingegangen ist. Geschadet hat es nicht. Weltweit 37 Millionen Mal verkauft, klebt es bis heute auf Rang 3 im US-Ranking.