Led-Zeppelin-Gitarrist Page: "Das gab es vorher nur in der klassischen Musik"

Ich war in einer Band namens The Yardbirds, und wir waren sehr bekannt in der amerikanischen Underground-Szene. Wir hatten fünf Mitglieder, und Jeff Beck und ich waren die zwei Gitarristen. Aber dann wollte Jeff eine Solokarriere. Kurz danach trennte sich die Band, und ich hatte eine Wahl zu treffen. Ich wollte eine Band gründen, ich kannte mich aus, ich wusste, wie das amerikanische Underground-Radio funktionierte, dass die Stereoplatten spielten, und zwar nicht nur Drei-Minuten-Singles, sondern eine ganze Seite. Es gab dieses Radio, und es gab Underground-Konzerte, aber in England wusste keiner, was wir machten, wir waren nicht mehr als eine Kultband. Ich ging zu einer Plattenfirma. Die fragten, ob wir Hits hatten, was ich verneinen musste, aber meinte, wir haben ein Riesen-Following in Amerika als Gitarrenband. Wir konnten keine Vorauszahlung für Aufnahmen verlangen, wir mussten ein fertiges Album präsentieren, was sich als die beste Lösung herausstellte. Denn dadurch konnten wir höhere Tantiemen verlangen. Die Geschichte von Led Zeppelin ist wie eine Anleitung, wie man das Musikbusiness angehen muss.

Haben Sie Musik studiert?

Nein, ich habe mir alles selbst beigebracht, war nie auf einer Musikhochschule. Ich würde alle jungen Musiker ermutigen, dranzubleiben, nicht aufzugeben. Als ich begann, gab es keine Computer, ich lernte von anderen Alben. Ich konnte nicht einfach googeln, wie man Musik wie „Dark Side of the Moon“ schreibt.