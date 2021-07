Jim Morrison: "... dann sing ich euch halt dieses Scheißlied"

Die Doors werden zu einer Institution, Morrison nimmt zur Kenntnis, ein Star zu sein, hält aber Abstand: „An dem Tag, an dem ich wirklich zu meinem Publikum durchdringe, wird alles vorbei sein.“

Am 13. September 1968 steht die Band, umringt von der bürgerlichen Korrektheit auftoupierter Damenfrisuren und streng sitzender Herrenanzüge auf dem Römerberg in Frankfurt. Morrisons Lippenbewegungen widersprechen dem Play-back. Was wie ein sonntäglicher Zoobesuch anmutet, ist der untaugliche Versuch, eine zeitgemäße Jugendsendung für das ZDF zu produzieren.

Am nächsten Abend will das Konzertpublikum, was es immer will: „Light My Fire“, den Nummer-1-Hit, hören. Der unflätigen Beschimpfung folgt das widerwillige Zugeständnis: „... dann sing ich euch eben dieses Scheißlied.“