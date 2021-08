Zum Tod des Drummers der Rolling Stones: "Charlie is good tonight"

Keith Richards stellte einst die makabere Regel auf: „Es gibt nur zwei Möglichkeiten, die Stones zu verlassen. Entweder man wird gefeuert oder im Sarg.“ Charlie Watts hat sich entschieden und in seiner Seelenruhe dem Rest der Bande eine Entscheidungshilfe gegeben. Nämlich die Gelegenheit zu ergreifen, das Rollen der Steine in größter Würde zu beenden. Ein anderer am Schlagzeug? Nur eine unter dem starken Verdacht der Gewinnsucht und Lächerlichkeit pendelnde Irritation. Watts ist unersetzbar, genau wie dies für Jagger, Richards und wahrscheinlich auch Ronnie Wood zu gelten hat. Es wird sich verschmerzen lassen, wenn die Stones nicht mehr auf die mit immer wiederkehrenden Standards vollgestopften Monstertouren gehen. Und überhaupt, sie klingen auf Vinyl schon längst viel besser, ein fein zerhacktes Brown Sugar, ein hingerotzter Stray Cat Blues oder das zum Weltschmerz einladende Memory Motel.

So genügt die ewige Erinnerung an jenen Abend, an dem Mick Jagger auf den Mann zeigt, der hinter ihm in die Leere starrt und ganz einfach sagt: „Charlie is good tonight.“