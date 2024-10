Zwischen 2009 und 2023 ging der erhobene Kinderwunsch von 2,1 auf 1,68 Kinder pro Frau zurück. Zu diesem Befund kam der Generations and Gender Survey , der von der Universität Wien in Kooperation mit dem Institut für Demographie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) und der Universität Salzburg durchgeführt wurde.

Ich möchte in meinen Coachings einen Raum schaffen, wo sie ihre Gefühle und Gedanken ohne Druck und Erwartungen von außen selbst erkunden, aus diesem Hin- und Her aussteigen und eine ganz eigene Entscheidung treffen können.

Durchaus, und es nimmt zu. Immer mehr Frauen hinterfragen für sich, ob Mutterschaft und Familiengründung tatsächlich der einzige Weg zur Erfüllung ist. Denn es ist nach wie vor in aller Munde, dass man nur dann ein "erfülltes Leben" haben kann, wenn man auch Kinder hat. Mein Eindruck ist, dass sich immer mehr bewusst mit dieser gesellschaftlichen Annahme auseinandersetzen.

Die psychologische Beraterin Madeleine Maßmann unterstützt in der Kinderfrage beim Entscheidungsprozess.

Die meisten meiner Klientinnen liegen altersmäßig bei Mitte 30 und aufwärts, also wo die Frage wirklich akut wird. Es heißt, dass Frauen ab 35 zur Gruppe der Risikoschwangerschaften gehören. Daher höre ich auch viel von der Angst, überhaupt ein gesundes Kind zur Welt bringen zu können – oder wie sie damit umgehen, falls das Kind vielleicht nicht gesund ist.

An erster Stelle würde ich die Angst vor der Reue nennen – sowohl die Sorge, es später zu bereuen, kein Kind bekommen zu haben, als auch die Angst, sich für ein Kind zu entscheiden und diese Wahl später zu hinterfragen. Dann kommt die Sorge vor gesellschaftlicher Stigmatisierung , Ängste vor der körperlichen Veränderung, vor der Geburt, vor dem Verlust sozialer Kontakte, finanzielle Ängste ... auch die Angst davor, überhaupt keine Muttergefühle zu entwickeln, wird oft erwähnt.

Was sind die größten Sorgen der Frauen, die auf Sie zukommen?

Wo verorten Sie Männer generell in der "kinderfrei"-Debatte?

Der Partner spielt eine wesentliche Rolle, da er entweder eine unterstützende Kraft sein kann, oder aber eine Quelle von Druck und Unsicherheit. Daher wird die Beziehung auf Wunsch auf jeden Fall mit einbezogen, um einen ehrlichen Dialog zu fördern. Manchmal zeigt sich im Coaching, dass Paare unterschiedliche Vorstellungen über ihre Zukunft haben, was bei wichtigen Lebensentscheidungen wie der Kinderfrage herausfordernd sein kann.

Bisher haben Männer stets als Partner an den Coachings teilgenommen. Ich überlege aber bereits, ein eigenes Angebot nur für Männer zu erstellen.

Erhebungen zeigen: Der Kinderwunsch geht zurück, vor allem bei Frauen. Liegt das an den veränderten Rahmenbedingungen, oder spielt da noch mehr mit?

Frauen suchen immer mehr nach anderen Formen des Glücks, die einfach besser zu ihren individuellen Lebensentwürfen passen. Und es gibt heute viel mehr Diskurs darüber, dass die Entscheidung für oder gegen Kinder frei und komplett persönlich sein sollte. Früher hat man das einfach nicht hinterfragt – schließlich hat es ja jeder so gemacht.

"Und, wann ist es bei euch soweit?": Diese saloppe Frage hört man als Paar immer wieder, auch heute noch.

Früher dominierte das gesellschaftliche Bild, dass alle Paare einmal Kinder bekommen, daher hat man sich nicht viel dabei gedacht. Es fehlt leider nach wie vor an Bewusstsein dafür, dass das komplett intim, privat und diese Frage daher völlig unangemessen ist. Nicht zu vergessen jene Paare, die keine Kinder bekommen können, es vielleicht schon jahrelang erfolglos versuchen. Natürlich ist es dann wahnsinnig schmerzhaft, wenn man so darauf angesprochen wird. In den meisten Fällen geht es bei dieser Frage nur darum, die eigene Neugier zu befriedigen.

Gerade junge Frauen bekommen oft den gut gemeinten Rat: "Der Kinderwunsch kommt noch, wenn du älter bist" – warum scheint diese Annahme noch so gefestigt in unserer Gesellschaft?

Auch diese Aussage entspringt gesellschaftlichen Erwartungshaltungen, die schlichtweg veraltet sind – also dem Glauben, dass Mutterschaft die "natürliche Bestimmung" oder die "Aufgabe" der Frauen ist und sie sonst irgendwann anfangen, ihre biologische Uhr ticken zu hören. Ein früherer Partner meinte tatsächlich einmal zu mir: "Du hast doch eine Gebärmutter – wozu hast du die denn sonst?"