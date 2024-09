Für immer weniger Frauen gehören Kinder zum Lebensglück

Frauen in Österreich sollen es allen recht machen: Einerseits wird erwartet, dass sie Kinder bekommen und sich liebevoll um sie kümmern. Andererseits sollen sie möglichst ökonomisch selbstständig sein, um sich nicht von einem Mann abhängig zu machen und sich vor Altersarmut zu schützen. So könnte man kurz das Ergebnis einer Studie zusammenfassen, die die Soziologin Eva-Maria Schmidt am Österreichischen Institut für Familienforschung erstellt hat.

Interessant: Nicht nur die Zahl der kinderlosen Paare steigt in Österreich kontinuierlich, auch der Anteil der Menschen, die sagen, dass Kinder zu einem erfüllten Leben gehören, ist stark gesunken – das gilt für Männer, aber ganz besonders für Frauen (siehe Grafik und Infobox).

Wie Männer und Frauen zu Kindern stehen 28 Prozent der Männer stimmten im Jahr 2008 der Aussage zu, dass ein Mann Kinder für ein erfülltes Leben braucht. 2023 waren es noch 20 Prozent. Bei den Frauen sank der Anteil von 18 auf 10 Prozent Männersicht : Fragt man Männer, ob eine Frau Kinder für ein erfülltes Leben braucht, stimmen dem nur 13 Prozent zu – 2008 waren es noch 28 Prozent. Fragt man Frauen, ob ein erfülltes Leben mit Mutterschaft verbunden ist, bejahen das 12 Prozent (vormals 23 Prozent).

Die gesellschaftliche Erwartung an junge Menschen ist dabei über die Jahrzehnte bleich geblieben: Als Norm gilt, dass sich Menschen Kinder wünschen. Schmidt: „Wer keinen Nachwuchs will, der muss das legitimieren und das gut begründen.“ Was auffällt: „Frauen sind bei der Frage viel länger unschlüssig. Das sehen wir vor allem bei Frauen rund um ihren 30. Geburtstag. Viele können nicht sagen, ob sie gar keine Kinder haben wollen oder vielleicht doch“, weiß Schmidt.

© Christine Geserick Eva-Maria Schmidt: „Wer in Österreich keinen Nachwuchs will, der muss das legitimieren und gut begründen.“

Den Richtigen finden Wobei diese Entscheidung von vielen Faktoren beeinflusst werde: „Das beginnt beim passenden Partner, mit dem die Frau die Betreuungsarbeit aufteilen kann, und endet mit der Frage, wie sie das Leben gestaltet, wenn sie einmal Mutter ist. Wie bekommt sie die Erwartungen, die man an sie als Mutter stellt, mit der Erwartung, die im Beruf an sie gestellt werden, in Einklang?“. Eines hat sich trotz Emanzipation über die Jahrzehnte in Österreich nicht verändert: Von Müttern wird erwartet, dass sie dem Kind Priorität einräumen und ihre beruflichen und auch persönlichen Wünsche und Bedürfnisse hintanstellen. „Gleichzeitig erhalten Mütter die Botschaft, sie sollen Vollzeit arbeiten. Die Lösung, die ihnen präsentiert wird, sind Kinderbetreuungseinrichtungen, die gute Bildungseinrichtungen sein sollten, aber einfach in der Qualität hinterherhinken“, stellt Schmidt fest.

Frauen im Dilemma Vor diesem Dilemma stehen in Österreich vor allem Frauen, nicht die Männer. „Da zeigt sich, wie wirkmächtig immer noch das Bild von der sich aufopfernden Mutter ist“, sagt die Soziologin. „Beim Vater wird ganz selbstverständlich argumentiert, dass er einen guten Job braucht, damit genug Geld für die Familie da ist. Die Idee, dass er seine Erwerbstätigkeit anpasst oder unterbricht, um für sein Kind zu sorgen, kommt gar nicht vor.“ Wenn Väter in Karenz gehen, sei das immer noch etwas Besonderes. „Das zeigt sich schon am Begriff Väterkarenz, der das Außergewöhnliche hervorstreicht. Den Begriff Mütterkarenz gibt es nicht.“ Von Männern werde zwar erwartet, dass sie sich an der Erziehung beteiligen. „Doch wer von Beteiligung redet, stellt gleichzeitig klar, dass da jemand ist, der die Hauptverantwortung trägt – die Mutter.“ Und weil am Ende immer die Frau diejenige ist, die die Verantwortung tragen muss, entscheidet sie sich immer häufiger gegen Kinder, stärker als etwa in Dänemark oder in Norwegen, wo Mütter es zum Beispiel weitaus positiver bewerten, wenn ihr Sohn oder ihre Tochter früh in den Kindergarten kommt.

