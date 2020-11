Zurückhaltung statt Angst, bitte!

Der Unterschied zu damals liegt vor allem in einem: der Kraft der Bilder. Jeder, der am Montagabend das Glück hatte, nicht in der Wiener Innenstadt unterwegs zu sein, sondern zu Hause die Sondersendungen der TV-Stationen sah – oder, Gott behüte, sozialen Medien folgte –, zu dem kam der Terror frei Haus ins wohlige Wohnzimmer. Live. In Form atemloser Berichterstattung. In Form oft nicht verifizierter und in der Schnelle nicht verifizierbarer Gerüchte. In Form von erschütternden Bildern und Videos.

Und da beginnt der Terror erst. Beziehungsweise er beginnt erst, wirklich Fahrt aufzunehmen. Filme vom Täter, der mitten in der Stadt in eine Straße und auf Polizisten feuert, Bewegtbilder von Opfern in ihrem eigenen Blut, Passanten, die einen letzten Freiabend vor dem Lockdown genießen wollten, am Überlebensschlauch der Rettungskräfte – das alles erfüllt, was Terror per definitionem ausmacht: die Verbreitung von Angst.