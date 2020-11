Terror und Corona dürfen nicht Lockdown für die Gesellschaft werden

Warum halfen auch die Deradikalisierungsschulungen nicht? Warum wurde er vorzeitig aus der Haft entlassen? Warum wurde der offensichtlich potenziell gefährliche Mann vom BVT nicht als hochgefährlich erkannt, oder ist diese Aufgabe gar nicht lösbar? Wie kam er zu derart gefährlichen Waffen? Sind solche Anschläge generell zu verhindern?

Und wie geht es der Generation der heute 10- bis 40-jährigen Menschen? Diese Generation hat bis vor Kurzem nur Frieden und relativ hohen Wohlstand gekannt. Innerhalb von sechs Monaten muss sie die verheerenden Auswirkungen von Corona erkennen und dass auch unser Land keine Insel der Seligen ist. Ein Land, in dem der Volkszorn bisher vor allem wegen Verkehrsbehinderungen bei einer Demonstration hochgekocht ist.

Es ist eigentlich unfassbar, dass die Politik an nur einem Abend die Bevölkerung gleich zweimal zum Zuhause bleiben auffordern musste. Für viele Menschen wird die multiple Belastung aus Angst vor Terror oder Krankheit, vor Verlust von Job und Wohlstand zu viel. Dennoch haben wir keine andere Wahl: Denn der Lockdown in unseren Häusern - sei es wegen Corona oder Terror - darf nicht zum Lockdown in unseren Herzen und Seelen werden.

Wir brauchen etwas, an dem wir uns wieder aufrichten können. Dieses Ziel sollten nun alle in unserer Gesellschaft in den Vordergrund stellen, die Politik, die Kirche, die Medien und jeder einzelne von uns. Und dann rückt das Land angesichts dieser Situation hoffentlich wieder ein gutes Stück zusammen.