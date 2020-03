Mann oh Mann

Zugegeben, auch dem Schreiber dieser Zeilen kam das Resultat entgegen. Als Jung–Reporter wäre ich mit der Berichterstattung über einen zum Mann mutierten Staatsmeister in erzkonservativen Zeiten, in denen gerade hochrangige Persönlichkeiten den Kontakt mit Schinegger schamhaft mieden, heillos überfordert gewesen.

Dass Schinegger Tage später auf dem Schwechater Flughafen die Skischuhe gestohlen und er im Anschluss an einen dennoch passablen Europacup-Start in Bulgarien („I bin als Sechster bester Österreicher g’worden“) wegen angeblicher Disziplinlosigkeit endgültig aus dem Rennverkehr gezogen wurde, ging in der öffentlichen Wahrnehmung unter. Doch Erik ließ sich nicht unterkriegen, stellte auch privat in allen Lebenslagen seinen Mann.

Inzwischen ist Schinegger, 71, dreifacher Opa und als Leiter der Skischule Schinegger auf der Simonhöhe den bereits 46. (vermutlich wärmsten) Kärntner Ski-Winter aktiv. Mit Schwerpunkt Kinderkurse. Kinder, wie die Zeit vergeht.