Heimsieg für Vincent Kriechmayr in Hinterstoder

Im Skigebiet von Präsident Peter Schröcksnadel, nach dem auch ein Sprung benannt ist (Schröcksi Jump), nutzte der Lokalmatador aus Oberösterreich im Super-G eindrucksvoll den Heimvorteil. In den letzten Wochen hatten die ÖSV-Speedläufer mehrmals auf der Weltcup-Piste trainiert, diese Sondereinheiten machten sich bezahlt.

Chance auf die Kugel

Vincent Kriechmayr hatte ganz bewusst die Startnummer 1 gewählt, damit kam der 28-Jährige in den Genuss von perfekten Pistenverhältnissen. An seiner Zeit sollte sich die Konkurrenz die Zähne ausbeißen. Der Schweizer Mauro Caviezel kam dem Oberösterreicher noch am nächsten (0,05 Sekunden), auf dem dritten Rang landete mit Matthias Mayer (+0,08) gleich der nächste ÖSV-Läufer.

"Die Startnummer 1 war die richtige Entscheidung", sagte Kriechmayr nach seinem zweiten Saisonsieg. Der 28-Jährige hatte in diesem Winter bereits den Super-G in Gröden für sich entschieden und liegt nun in der Spezialwertung hinter Caviezel auf dem zweiten Rang. Auch Matthias Mayer (Gesamtvierter) darf sich noch Hoffnungen auf die kleine Kristallkugel machen.

Im Kampf um den Gesamtweltcup erlitt Aleksander Aaamodt Kilde einen Dämpfer. Der Norweger kam im Super-G zu Sturz und ging leer aus, während der französische Konkurrent Alexis Pinturault als Vierter wertvolle Punkte sammelte.

Am Sonntag steht in Hinterstoder eine Super-Kombi auf dem Programm, am Montag wartet noch ein Riesentorlauf.