Nina Ortlieb feiert in La Thuile ihren Premierensieg

Fragezeichen hinter Weltcup-Fortsetzung

Ob der Ski-Weltcup überhaupt fortgesetzt wird, ist fraglich. Markus Waldner, der FIS-Chefrenndirektor der alpinen Herren, hatte wegen der Verbreitung des Coronavirus am Freitag in Hinterstoder ein vorzeitiges Saisonende angesprochen. Die FIS will abwarten. Auch was den für Mai geplanten Kongress im Thailand betrifft.

"Um das Risiko zu minimieren, muss man die Maschine stoppen. So wie es viele andere Verbände machen. Nur hat keiner die Courage, das zu entscheiden", sagte Waldner zu Journalisten. Der Südtiroler ist tendenziell für einen Stopp und sieht das FIS-Council in der Entscheidungspflicht. "Aber da kommt nichts zurzeit. Wenn die es nicht machen, dann fahren wir weiter."

Beim Weltverband ist man in abwartender Position. "Die FIS beobachtet gemeinsam mit den verschiedenen lokalen Organisatoren die Situation und die Empfehlungen der WHO sehr genau und steht bezüglich des anhaltenden globalen Ausbruchs des Coronavirus in Kontakt mit den lokalen Behörden", teilte die FIS am Samstag auf Anfrage der APA mit. "Sollte es Änderungen betreffend dem geplanten Wettkampfkalender geben, werden diese so rasch wie möglich mitgeteilt."