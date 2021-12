Sonntag: Einkaufen nicht um jeden Preis

Bisher gibt es offene Geschäfte am Sonntag nur in Tourismuszonen und damit außerhalb von Wien. In der Bundeshauptstadt scheitert eine solche Regelung seit Jahren an der Abgrenzungsfrage. Sperrt der 1. Bezirk auf, fürchten Händler in der Mariahilfer Straße, dass Kollegen in der Innenstadt mehr Geld einnehmen als sie selbst – und wollen auch aufsperren. Als Nächstes kommen Händler aus den äußeren Bezirken – Richard Lugner lässt grüßen! – mit der gleichen Forderung. Und irgendwann ist man jenseits der Stadtgrenze bei der Shoppingcity Süd angelangt, die auch mitspielen will. Eine vermeintlich kleine Sache zieht also schnell weite Kreise.

Wobei leicht übersehen wird, dass viele gar nicht aufsperren wollen. Zu teuer sind die Umsätze erkauft (100 Prozent Gehaltszuschlag plus ein freier Tag), zu gering die Verdienstaussichten. Zumindest, wenn sich die Einnahmen lediglich auf mehrere Tage verteilen, ohne sich auf wundersame Weise zu vermehren.

Der einmalig geöffnete Adventsonntag ändert vorerst gar nichts. Er kann weder den Verdienstentgang des vergangenen Lockdown kompensieren, noch wiederholt werden. Ersteres betonen Händler, letzteres die Gewerkschaft. Beide zu Recht.