Social-Media-Verbot für Kinder – der richtige Weg?

Vor 30 Jahren ging kurier.at online. Aus diesem Anlass diskutieren die Redakteurinnen Amina Beganovic und Selma Tahirovic das geplante Social-Media-Verbot. Weitere Texte zum Jubiläum, mit Ein- und Ausblicken zu kurier.at finden Sie an dieser Stelle.

Unter 14-Jährige sollen Plattformen wie TikTok, Instagram oder Snapchat künftig nicht mehr nutzen dürfen. Noch in diesem Sommer will die Bundesregierung den gesetzlichen Prozess dafür starten, ab 2027 soll das Verbot hierzulande in Kraft treten. Verwiesen wird auf die "negativen Auswirkungen von Social Media-Plattformen" auf junge Menschen.

Ist das Verbot sozialer Medien für Kinder unter 14 Jahren der richtige Weg?

PRO

Man muss an dieser Stelle wohl niemandem mehr erklären, welche negativen Auswirkungen Social-Media-Konsum auf die psychische Gesundheit haben kann. Unzählige Studien und Bücher haben das bereits fachkundig belegt (Lese-Empfehlung dazu: "Generation Angst" von Jonathan Haidt).

Dennoch bleiben die Argumente gegen ein Social-Media-Verbot bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar: Junge Menschen müssen informiert werden, und das funktioniert heutzutage nun einmal über soziale Medien. Eh. Auch sind sie für viele ein Ort des Austausches. Absolut. Kinder kommen zudem nicht drum herum, irgendwann lernen zu müssen, sich durch die digitale Welt zu navigieren. Keine Frage.

Trotzdem scheint der Preis dafür zu hoch zu sein.

Social-Media-Nutzung ist nichts Angeborenes, wie Spieltrieb oder Neugier. Sie ist etwas Konditioniertes, Angewöhntes. Etwas, das wir Kindern in die Hand geben – um sie dann damit alleine zu lassen. Es spricht wenig dagegen, dass Kinder am Smartphone bei Bedarf Google Maps aufrufen oder einen Begriff im Netz schnell nachschlagen können. Aber soziale Medien sind keine praktischen Alltagshelfer oder reinen Informationsquellen. Auf ihnen tummeln sich mittlerweile zu viele Risiken, ungefiltert, ohne Schutz. Es ist nahezu fahrlässig, Kindern (!) zuzutrauen, mit den zahllosen destruktiven bis hin zu hochgradig verstörenden Inhalten, die es auf Social Media leider auch gibt, umgehen zu können. Ganz zu schweigen von dem erwiesenen Suchtpotenzial der laufenden kleinen Dopaminschübe, ohne die schon viele Erwachsene nicht mehr auskommen können.

Verbote sind nie schön. In diesem Fall könnten sie aber ein Weg sein, diese digitale Suchtmaschine einzubremsen. Auch Eltern würden davon profitieren, da sie ihre Kinder schlichtweg nicht permanent überwachen können. Nicht zuletzt nimmt ein Verbot für alle dem Gruppendruck den Wind aus den Segeln.

Zur Autorin: Amina Beganovic ist Redakteurin am Online-Newsdesk.