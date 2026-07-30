Skandal im Grand Alpine – das KURIER-Newsroom-Spiel

Anlässlich des 30-jährigen Bestehens von kurier.at haben wir uns in neue Gefilde gewagt und das Online-Spiel „Skandal im Grand Alpine“ entwickelt, das mit seinem Pixel-Art-Design an die Optik vergangener Zeiten erinnert.

Wir wollen Sie auf unterhaltsame Art und Weise mit in die Redaktion nehmen und Ihnen quasi nebenbei ein paar journalistische Kompetenzen mit auf den Weg geben.

Im Newsroom-Spiel schlüpfen Sie in die fiktive Rolle der investigativen Journalistin Marie Beckermann und bekommen ein Video als mögliches Beweismaterial für einen Korruptionsfall zugeschickt.