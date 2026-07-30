Skandal im Grand Alpine – das KURIER-Newsroom-Spiel
Anlässlich des 30-jährigen Bestehens von kurier.at haben wir uns in neue Gefilde gewagt und das Online-Spiel „Skandal im Grand Alpine“ entwickelt, das mit seinem Pixel-Art-Design an die Optik vergangener Zeiten erinnert.
Wir wollen Sie auf unterhaltsame Art und Weise mit in die Redaktion nehmen und Ihnen quasi nebenbei ein paar journalistische Kompetenzen mit auf den Weg geben.
Im Newsroom-Spiel schlüpfen Sie in die fiktive Rolle der investigativen Journalistin Marie Beckermann und bekommen ein Video als mögliches Beweismaterial für einen Korruptionsfall zugeschickt.
Sie führen Faktenchecks durch, prüfen Quellen auf ihre Seriosität und Vertrauenswürdigkeit und lernen, welche Bedeutung Persönlichkeitsrechte für die Berichterstattung haben. Und ein bisschen klassische Jump-and-Run-Unterhaltung ist auch dabei. Das ist Ihre Chance auf eine echte Aufdecker-Story. Aber sehen Sie am besten selbst.
Lena Matuschik ist Praktikantin im Bereich Daten- und visueller Journalismus beim KURIER. Im Rahmen ihres Praktikums hatte sie die Möglichkeit, die Idee für dieses Online-Spiel zu entwickeln und umzusetzen. Realisiert wurde das Newsroom-Spiel auf der Plattform Lovable mithilfe von KI-gestütztem Programmieren („Vibe Coding“). Das Projekt verbindet zwei Themen, die sie seit ihrem Journalismus- und PR-Studium in Graz besonders interessieren: Faktencheck-Methoden sowie innovative und spielerische Ansätze des Storytellings.
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