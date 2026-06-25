Journalismus in 30 Jahren? Ein Blick in die ganz weite Zukunft

Sanda Loncar: „Wahrscheinlich nicht mehr so bewusst wie heute. Immer weniger Menschen werden aktiv eine Website oder App aufrufen. Inhalte werden zu den Menschen kommen, nicht umgekehrt. Über Sprachassistenten, über gefilterte Feeds, über KI-Zusammenfassungen und über Kanäle, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Die Frage, die uns heute schon beschäftigen sollte, ist, ob wir in diesen neuen Systemen als verlässliche Quelle verankert werden oder nicht.“

Andy Kaltenbrunner: Auf welchen End-Devices kann noch niemand wissen. Mit klarem inhaltlichem Standing als journalistische Marke jedenfalls digital immer und überall. Frühere Printverlage, denen diese Transition nicht schon jetzt gelingt, wird es 2056 auf keinem Kanal mehr geben.“

Ben Wagner: „Die Ausspielformate haben sich verändert und werden sich weiter verändern, aber gleichzeitig kommen alte zurück. Es wird sowohl Podcasts, Videos und Zeitungen geben, als auch Dinge, von denen wir noch gar nichts wissen. Mit KI wird es noch zunehmend Personalisierung geben. Gleichzeitig wird die Erwartung an Zeitungen steigen, schnelle, personalisierte Antworten zu geben. Konkret kann man sich vorstellen, dass es Chatbots geben wird, die auf einzelne RedakteurInnen und deren Artikel-Archiv trainiert sind. Die KI kann dann mit der Sprache der Redakteurin auf die Leser und deren Fragen schnell und personalisiert antworten. Das ist nur, was wir uns jetzt schon vorstellen können.“