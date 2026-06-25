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Gedankenexperiment

Journalismus in 30 Jahren? Ein Blick in die ganz weite Zukunft

Technologie verändert alles – auch Journalismus. Drei Expertinnen und Experten versuchen sich als Medien-Orakel.
Diana Dauer
25.06.2026, 04:12

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Vor 30 Jahren ging kurier.at online. Grund zu feiern und für diese Einschätzung von Sanda Loncar, Andy Kaltenbrunner und Ben Wagner. Weitere Texte zum Jubiläum, mit Ein- und Aublicken zu kurier.at finden Sie an dieser Stelle. 

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Sanda Loncar ist Head of Digital des KURIER Medienhauses und damit KURIER, Profil und Futurezone. Die Digitalexpertin verantwortet seit Februar 2025 alle digitalen Produkte und Plattformen. 
Andy Kaltenbrunner ist Medienwissenschafter und Geschäftsführer des Medienhauses Wien. Seine Forschungsgebiete sind Journalismus in Österreich, Medienkonvergenz und Digitalisierung, Recherche und Neue Medien. 
Ben Wagner ist Professor für Menschenrechte und Technologie auf der Interdisciplinary Transformation University Austria in Linz. Wagner forscht zudem zum Wandel der Medien durch KI.

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