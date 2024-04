Erweiterte Öffnungszeiten: Soll der Handel länger offen halten?

Selbst wenn nur der Eigentümer in seinem Laden stehen und Waren verkaufen würde, wäre dies verboten. Am skurrilsten ist es wohl, wenn am Sonntag in Supermärkten Warengruppen hinter Gittern versperrt werden, da sie nicht als Reiseproviant zählen und an dem Tag nicht verkauft werden dürfen. Wer also Toilettenpapier oder gewisse Tiefkühlwaren benötigt, hat Pech gehabt oder muss sich zu einer Tankstelle begeben.

Abseits vom zusätzlichen Zeitaufwand muss dort auch oft mehr bezahlt werden. Nicht einmal die Zustellung von Lebensmitteln an Sonntagen ist erlaubt und auch Selbstbedienungsboxen ohne einen einzigen Mitarbeiter dürfen nur 76 Stunden in der Woche offen haben. Vom Verfassungsgerichtshof ist diese Absurdität gedeckt.