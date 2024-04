Rewe-Chef will acht Stunden pro Woche länger aufsperren

Das Kundenverhalten habe sich über die vergangenen Jahre "massiv verändert": "Man kann sich 24/7 online eine Pizza bestellen oder sich Essen zustellen lassen", so Haraszti. Es sei an der Zeit sich von dem "nostalgischen Konstrukt alter Öffnungszeiten" zu verabschieden.

Die deutsche Rewe-Gruppe gab am Dienstagvormittag ihren Brutto-Gesamtumsatz aus dem Vorjahr bekannt. Mit Billa, Billa Plus, Bipa, Adeg und Rewe Austria Touristik hat sich dieser um 9,6 Prozent auf 10,45 Milliarden Euro gesteigert.

Auch ein höherer Aktionsanteil (Rabatte) hätte zu Mehreinkäufen geführt. Tatsächlich liegt dieser bei Billa, Billa Plus und Co. derzeit fast bei 39 Prozent. Im Vergleich: In Deutschland liegt dieser bei etwa 12 bis 15 Prozent. Doch wieso senke man die Preise nicht generell? "Man kann den Habitus des Kunden nicht komplett verändern. Der Österreicher mag Aktionen eben sehr gerne", so Haraszti.

Auf die immer wiederkehrende Kritik der günstigeren Supermarktpreise in Deutschland reagiert der Rewe-Vorstand gelassen: "Das ist wie Äpfel mit Birnen zu vergleichen." In Deutschland sei von zehn Artikeln einer in Aktion, während bei uns vier von zehn Produkten in Aktion seien. "Man muss schon schauen, was der Kunde am Ende unterm Strich bezahlt."

Markenartikel in Österreich teurer als in Deutschland

Haraszti räumt aber ein, dass Markenartikel in Österreich tatsächlich oft teurer als in Deutschland seien. "Es gibt einen Österreich-Aufschlag. Wir verhandeln hart mit den Lieferanten, dass wir faire Einkaufspreise bekommen."