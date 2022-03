Braucht auch Österreich eine Aufrüstung?

Seit sieben Tagen befindet sich die Ukraine im Krieg mit Russland. Wladimir Putin hat das Land in der Nacht auf vergangenen Donnerstag überfallen und will nun die Kontrolle gewinnen. Zivile Kräfte und das ukrainische Militär leisten allerdings erbitterten Widerstand. Die Lage in der unmittelbaren Nachbarschaft, lässt auch andere europäische Länder über den Zustand ihres Militärs nachdenken. Deutschland investiert erstmals seit dem Ende des zweiten Weltkrieges 100 Milliarden Euro in die deutsche Bundeswehr. Aber wie steht es um das österreichische Bundesheer, welches in den vergangenen Jahren von vielen Experten oft als "kaputt gespart" betitelt wurde.

Österreich als neutrales Land darf nicht in militärische Konflikte eingreifen. Vorerst zumindest. Die KURIER-Redakteure Philipp Wilhelmer und Elisabeth Hofer mit ihren Argumenten zur Frage: Brauch auch Österreich eine Aufrüstung?