Russlands Krieg und die EU: Und sie bewegt sich doch

Mehr als fraglich ist allerdings, ob Europas selbst entdeckte neue Macht reichen wird, um die Ukraine zu retten. Selbst wenn die grimmige Entschlossenheit, Putins Wahnsinn nicht einfach hinzunehmen, den Kremlherrn überrascht haben sollte, wird er seine Panzer so schnell nicht zurückholen. Mit rationalem Vorgehen ist einem Brandstifter nicht so einfach die Fackel zu entreißen.

Und doch war es das Gebot der Stunde: Putin darf mit seinem Krieg, seiner Gewalt, seiner Idee, Teile eines anderen Landes einfach zu erobern, nicht durchkommen. Es wäre das Ende jener Weltordnung, in der wir leben wollen. Eine existenzielle Erschütterung für Europa, für uns alle.

Wahr ist, dass Europa seine großen Sprünge nach vorne nur in Krisenzeiten macht. So war es in der Finanzkrise 2008, wo neue Instrumente entwickelt wurden, um nicht gemeinsam unterzugehen. So war es die Pandemie, die die Union zu einem nie da gewesenen finanziellen Kraftakt vereinte und ein Tabu fallen ließ: gemeinsames Schulden machen.

Und jetzt Wladimir Putin und sein Krieg, wie man ihn sich nicht hatte vorstellen können.

Europa kann also, wenn es wirklich will. Und man kann nur hoffen, dass das auch für die nächste große Herausforderung gilt: die Klimakrise. Die steht nämlich auch schon vor unserer Tür.