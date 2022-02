Die Macht der Stärkeren - ist das die neue Weltordnung?

Beiden Staaten geht es darum, die internationale Ordnung zu ändern – als ein Gegenpol zum Westen. Und der Moment dafür scheint günstig: „Beide – Putin und Xi – betrachten den Westen als gespalten und schwach und im Niedergang“, sagt Jakub Jakobowski, China-Experte beim Institut Centre for Eastern Studies in Warschau. China, das sonst ständig das Prinzip der staatlichen Nicht-Einmischung predigt, distanziert sich nach Russlands Einmarsch in der Ukraine nur vorsichtig von Putin. In der UNO stimmte Pekings Botschafter Freitagnacht zwar nicht mit Russland, enthielt sich aber der Stimme. „Jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, den wir nicht sehen wollen“, lautet Pekings Standpunkt.

Die USA zurückdrängen

Xi Jinping und Wladimir Putin eint die Feindschaft zu Washington: Russland will die USA aus Osteuropa zurückdrängen. China arbeitet darauf hin, die Amerikaner aus dem Westpazifik zu vertreiben.

Dabei beobachtet man in Peking mit großem Interesse: NATO und USA haben dem Angriff Russlands auf die Ukraine militärisch nichts entgegengesetzt. Ebenso könnte es im Fall Taiwans verlaufen. Die Wiedervereinigung mit der Insel „muss kommen, und sie wird kommen“, stellt Chinas Staatschef Xi kategorisch klar.

Ob die USA Taiwan verteidigen und damit einen großen Krieg mit China riskieren würden, ist mehr als unsicher. Zwar versichert Washington der bedrängten Insel militärische Hilfe, doch auch in den USA weiß man: Sich offen gegen China zu stellen, würde in den Dritten Weltkrieg führen. China ist entschlossen - und auch, notfalls alle nötige Gewalt einzusetzen.

Abermals hätte dann im Sinne einer neuen russisch-chinesischen Weltordnung der Stärkere gesiegt.