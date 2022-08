Wien will das Image der Tauben verbessern. Ich halte es lieber mit Georg Kreisler

50.000 bis 60.000 Tauben gibt es im Wiener Stadtgebiet, das ergaben die jüngsten Zählungen des Wildtierservice. Im Herbst soll noch einmal gezählt. Bis dahin könnten sich, wenn es nach mir geht, gerne 50.000 Tauben aus Wien vertschüssen. Wohin? Egal. Hauptsache weg.

Ich mag keine Tauben, nein, ich halte diese Viecher nicht aus. Sie sind hässlich, fett und scheißen alles und jeden nieder, der sich ihnen entgegenstellt. Man kann keine ruhige Minute auf einer Parkbank sitzen, sein Jausenbrot essen, ohne nicht ständig von ihnen belästigt zu werden. Tauben machen mir Angst. Nichts und niemand ist vor ihnen sicher. Wenn Sie ein Taubenfan, eine Hobby-Wildtierbiologin sind, meine Aussagen Sie verletzen, dann lesen Sie erst gar nicht weiter. Es wird nicht besser. Die Taube wird an dieser Stelle nicht mehr gelobt werden. Wofür auch? Vielleicht für die Kosten, die sie jährlich verursacht?

„Wer Tauben füttert, füttert Ratten“, stand einst auf einem von der Stadt Wien ausgehängten Plakat. Jedes Wort darauf ist richtig. Und trotzdem scheint man nun von dieser Haltung abzukommen. Mehr noch. Laut Wildtierservice Wien soll man die Ratten – Pardon! – Tauben sogar füttern. Aber richtig, nicht falsch. Am besten mit einer „speziellen Taubenmischung mit unterschiedlichen Körnern“, damit die armen Tauberl ein bisschen weniger Durchfall haben als sonst. Weniger scheißen werden sie deswegen nicht. Eine einzelne Taube produziert pro Jahr 10 bis 12 kg Nass- bzw. 2,5 kg Trockenkot. Wer schon einmal in seinem Leben einen Raum, einen Dachboden betreten hat, in dem Tauben eingezogen sind, wird über diese Vögel keine netten Worte verlieren, sondern das bekannte Tauben-Lied von Georg Kreisler anstimmen und den nächsten Park aufsuchen.