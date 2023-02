Feiern im Fasching, bis die Fiata flattern

Können Sie sie noch an Ihre liebste Verkleidung als Kind erinnern? In meinem Fall – der Rauchfangkehrer. So ein richtig schöner, mit kleinem Besen, einer Leiter am Shirt und Dreck im Gesicht. Blackfacing war damals ja noch nicht verpönt, weil kein Thema. Überhaupt stellt sich grundsätzlich die Frage: Wäre das dann auch rassistisch gewesen? Weil ich mein, Ruß im Gesicht hat ja jetzt nicht unbedingt was mit einer herabwürdigenden Darstellung von Menschen zu tun. So schaut´s eben aus, im Schornstein vom Haus.

Größter Verkleidungsgriff ins Klo – Terrorist. War ich auch mal. Gar nicht lustig, aber mensch ist ja zum Glück einsichtig und lernfähig. Dafür drei Highlights zur Ehrenrettung: Ganz traditionell in burgenländischer Tracht – also einfach mit blauer Schürze (Fiata), als zweisprachige burgenländische Ortstafeln (weil in Kärnten wieder einmal darüber diskutiert wurde) und als „Weg mit dem Speck“-Figuren aus einer alten Telering-Werbung – die beiden Letzteren im Verbund mit der damaligen Kollegenschaft.

Was es am kommenden Faschingsdienstag wird? Verrückter Diktator würde sich gerade anbieten. Oder ein Virus, aber wie hieß das nochmal ...