Burgenland ist ein weintrinkender Philantrop (mit Bierbauch)

Ein. Simma wir uns doch ehrlich. Kaum jemand in den Bundesländern mag Menschen aus Wien. (Vielleicht, weil es die große, große Bundeshauptstadt ist.) Genauso, wie kaum ein Österreicher Menschen aus Deutschland mag. (Vielleicht, weil... siehe oben.) Das ließe sich jetzt wohl weiter spinnen, aber bleiben wir im Land. Genauer, in Ostösterreich, und da wiederum im flachen Burgenland. Das ist nämlich vom Wiener Bobo (mehr dazu in diesem Artikel) ungefähr so weit entfernt, wie der – seit einigen Tagen wieder in Richtung historischem Tiefststand Wasser verlierende – Neusiedler vom Bodensee.

