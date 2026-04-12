Orbán hat den Widerstand gegen sich selbst gefüttert

Eines muss man Viktor Orbán zugutehalten: Er hat den Widerstandswillen der Ungarn geschärft. Seit seinem Machtantritt 2010 pflegte er das Narrativ eines von äußeren Mächten bedrohten Ungarns – bedroht von Migranten, einem globalen Liberalismus, von Brüssel, George Soros, der Ukraine.

Das Narrativ verfing bei den historisch unterjochten Ungarn. Doch richtet es sich längst nicht mehr nur gegen Mächte von außen. Für viele Ungarn sitzt der Feind auf dem Burgberg von Budapest und heißt Viktor Orbán. Glaubt man den Umfragen, gilt das für weit mehr als die Hälfte der über acht Millionen wahlberechtigten Ungarn.

Kein Regierungschef der EU hat die Demokratie so systematisch ausgehöhlt, kaum einer EU-Milliarden so schamlos geklaut, niemand so offensichtlich Justiz, Rechtsstaat und Medienvielfalt untergraben. Die NGO "Reporter ohne Grenzen“ sieht Ungarn als eines der Schlusslichter der EU, was die Medienfreiheit angeht. Medien wurden finanziell ausgetrocknet, von Orbán-Vertrauten aufgekauft und in Stiftungen unter Kontrolle gebracht. Orbáns Herausforderer Péter Magyar kam in der kontrollierten Presse ausschließlich als Feindbild vor, hatte keine Sendezeit.