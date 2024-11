Am Mittwoch hat der deutsche Autozulieferkonzern Schaeffler verkündet, dass er trotz Gewinn das Werk im niederösterreichischen Berndorf zusperren wird. Am kommenden Donnerstag wird in Salzburg/Grödig die letzte Mirabell-Mozartkugel vom Band rollen. Dann wird auch dort dicht gemacht.

Der Industriestandort Österreich verliert derzeit einen Betrieb nach dem anderen. Dazu kommen noch Insolvenzen, wie die des Leitbetriebs KTM oder die Schließung des Siemens-Werks für industrielle Stromversorgung.