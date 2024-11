Schaeffler verlagert Produktion von Berndorf nach Osteuropa

Nun hat Schaeffler angekündigt, sein Werk in Österreich mit Ende des nächsten Jahres zu schließen. Die 450 Mitarbeiter wurden am Mittwoch von der Firmenleitung über die stufenweisen Schließungspläne informiert. Als Ursachen werden die anhaltende Konjunkturschwäche, strukturelle Probleme und der erhöhte Wettbewerbsdruck angeführt. In Berndorf fertigt Schaeffler Radlager und Radnabenmodule sowie Getriebelager für schwere Nutzfahrzeuge.

Hoher Kosten- und Preisdruck

„Diese Sektoren unterliegen starken Nachfrageschwankungen sowie einem sehr hohen Kosten- und Preisdruck durch die zunehmende Konkurrenz asiatischer Hersteller auf dem europäischen Markt“, teilte Schaeffler mit. „Aufgrund der im Vergleich geringen Größe des Standorts sind diese Schwankungen nur schwer bis gar nicht planungssicher und wirtschaftlich sinnvoll abzufedern. Die stark gestiegenen Material-, Energie und Personalkosten der vergangenen Jahre können nicht durch weitere Preisanpassungen gegenüber den Kunden ausgeglichen werden.“ Die Produkte sollen künftig „an wirtschaftlicheren Standorten“ in Europa, China und Asien erzeugt werden. So wird die Produktion von Berndorf nach Kysuce in der Slowakei und nach Brasov in Rumänien verlagert.

Insgesamt streicht Schaeffler 4.700 Arbeitsplätze in Europa, davon 2.800 Stellen in Deutschland. Im Vorjahr beschäftigte der Automotive-Konzern mit Stammsitz im deutschen Herzogenaurach rund 83.400 Mitarbeiter. Betroffen von den Sparmaßnahmen sind zehn Standorte in Deutschland und fünf weitere in Europa, teilt das Unternehmen kürzlich mit. In Deutschland sollen vor allem die großen Standorte Herzogenaurach, Schweinfurt, Regensburg und Homburg (Saar) betroffen sein. Auch ein Werk in China soll ganz wegfallen, der Standort Hameln könnte bald verkauft werden. Das Maßnahmenpaket w