Attersee-Plakat: Weibliche Stärke, wie sie Männern gefällt

Wie das in sozialen Medien so üblich ist, wurde in der Schnelle der Diskussion sehr impulsiv aus der Hüfte geschossen, und so bildete sich innerhalb kurzer Zeit ein Argumentationsbatzen, in dem sich viel vermischte und der - so steht zu befürchten - viele Sichtweisen nicht verschob, sondern zementierte. Denn es geht nicht nur um Werbung und um ein Plakat, sondern auch um Kunst, und die sollte bekanntlich frei sein.

Das befinden auch gern jene, die sich sonst nicht so viel aus Kunst machen, aber doch gern weiterhin das sagen möchten, was sie immer schon gesagt haben. Leider aber, man kann es nicht oft genug betonen, ist Kunst nicht einfach Kunst: ein Werk im öffentlichen Raum hat eine andere Wirkung als eines, das im dezidierten Kunstkontext (Galerie/Museum/Künstlerbuch) erscheint; es macht auch einen Unterschied, ob ein Werk zweckfrei, also nur als Kunst, auftritt oder ob es noch andere Ziele wie eben die Bewerbung eines Artikels oder einer Veranstaltung verfolgt. Und so muss sich Kunst auch manchmal mit kunstfremden Kriterien messen lassen.