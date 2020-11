"Tagebuch": Die Corona-Wunder-Elf

Erstmals seit genau einem Jahr wieder ein Ländermatch in Wien. Und zum ersten Mal überhaupt in 90 Jahren eines in einer pandemiebedingt menschenleeren Prater-Geisterburg. Dafür darf der ORF in Anbetracht der nächtlichen Ausgangssperre mit einer Top-Quote spekulieren.

Immerhin läuft gegen die Nordiren wieder eine A-Garnitur mit David Alaba aufs Stadionfeld. Immerhin steht Österreich vor dem Gruppensieg in der (wenn auch nur mäßig populären) Nations League. Und immerhin war davor im zweiten Anzug nach nur einer gemeinsamen Trainingseinheit in aller Freundschaft in Luxemburg nach tristen ersten 45 Minuten (für die 437.000 im Patschenkino eine symbolische Durchhalte-Medaille gebührte) noch 3:0 gewonnen worden.