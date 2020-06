Eine Mogelpackung, die alle trifft

Mit dem Fahrverbot in der Inneren Stadt ist der Grünen-Chefin und ihrem türkisen Hilfssheriff ein besonderes Kunststück gelungen: An dem Konzept ist nämlich so ziemlich alles falsch. Und zwar egal, aus welcher (ideologischen) Perspektive man es betrachtet.

Da wäre etwa die Art, wie die Einigung zustande kam: Seit zwei Jahren arbeiten Experten im Bezirk an einem ausgeklügelten Plan, wie Fahrverbote gut funktionieren können. Ihre Arbeit war vergebens, weil die handelnden Politiker kurz vor der Wahl einen raschen Erfolg brauchten. Die „Machbarkeitsstudie“, die der Bezirk nun im Nachhinein durchführt, ist bloße Augenauswischerei. Es liegt im Wesen von Machbarkeitsstudien (daher der Name!), dass man sie abschließt, bevor man etwas macht – nicht danach.