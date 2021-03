Ein Sommer voll Neid und Missgunst

Nur eine Kostprobe aus dem explosiven Cocktail, der da für den Sommer zusammengebraut wird. Die Grundzutaten sind völlig gegensätzliche Interessen einzelner EU-Staaten. Da gibt es jene wie Spanien oder Kroatien, die einen Gutteil ihrer Wirtschaftsleistung dem Tourismus verdanken und nicht noch einen Sommer ohne Gäste durchstehen wollen. Sie werden ihre Grenzen für möglichst jeden öffnen, um nur ja wieder Touristen ins Land zu bekommen.

Da gibt es jene Länder wie Deutschland, die ganz Europa mit Urlaubshungrigen versorgen. Sie müssen einerseits ihren Bürgern endlich ein Stück Reisefreiheit zugestehen, damit die Stimmung nicht weiter kippt, andererseits wollen sie sich für ein bisschen Ferien nicht gleich bedrohliche Infektionszahlen einhandeln. Und dann gibt es jene Länder, etwa in Ostmitteleuropa, die ohnehin nicht wissen, wie sie die Pandemie in den Griff bekommen, und daher nichts weniger brauchen können, als Bilder von badenden Deutschen auf den Titelseiten der Zeitungen.

Wenn man sich das bisherige Chaos aus nationalen Alleingängen beim lustigen Grenzen-auf-Grenzen-zu-Spiel ansieht, dazu die miserable europäische Zwischenzeit beim Impfen, kann man sich ungefähr ausmalen, was uns beim Thema Tourismus in diesem Sommer droht: ein heilloses Durcheinander aus zahnlosen EU-Regelungen und diversen Regierungschefs, die ohnehin grundsätzlich alles besser wissen als die in Brüssel und auf eigene Faust Regeln für das Reisen erlassen.

Wenn dann noch die Geimpften fröhlich mit grünem Pass reisen und die nicht Geimpften zu Hause bleiben, sind Neid und Missgunst programmiert, und zuletzt könnte von einem Sommer nichts anderes übrig bleiben als politischer Kleinkrieg und steigende Fallzahlen. Die EU, und das sind ja eigentlich wir alle, sollte dafür sorgen, dass man sich bei diesem für die Stimmung so entscheidenden Thema an gemeinsame Regeln hält, noch bevor alle wie wild durcheinander zu reisen beginnen und am Ende draufkommen, dass eh wieder die EU schuld war.