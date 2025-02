Die Deutschland-Wahl oder: Auf zum letzten Gefecht

Wer Olaf Scholz am Samstag vor der Wahl zugehört hat, konnte denken: Der Mann hat noch immer nicht verstanden. Er stand in seinem Wahlkreis, lächelte, und sprach über die schöne rote Welt, die er Deutschland bietet. Hohe Renten, tolle Ärzte, wunderbare Sozialleistungen, was man halt so will.