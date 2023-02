Porno im Parlament: Serbischer Abgeordneter tritt zurück

In Serbien ist ein Parlamentsabgeordneter zurückgetreten, nachdem er während einer hitzig geführten Debatte über das Verhältnis zum Kosovo Pornovideos angeschaut hatte. Der staatliche serbische Fernsehsender RTS meldete am Dienstag den Rücktritt Zvonimir Stevics wenige Tage, nachdem in Online-Netzwerken Aufnahmen verbreitet worden waren, die den sozialistischen Abgeordneten beim Ansehen von Sex-Videos auf seinem Sitz im Plenarsaal gezeigt hatten.