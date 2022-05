Putin oder EU? Vučić erklärt heute, welchen Weg Serbien gehen wird

"Fast unmöglich"

In den vergangenen Tagen war der Vučićs Terminkalender voll. In Athen, Berlin und Belgrad traf er sich mit europäischen Spitzenbeamten, mit denen er schwere Themen wie die Lieferung von nicht-russischem Gas, Sanktionen für Russland, dem Kosovo, den Balkan und die Haltung Serbiens gegenüber Bosnien und Herzegowina durchkauen musste.



In Berlin traf er am Mittwochabend erstmals seit Oktober letzten Jahres auch mit dem kosovarischen Ministerpräsidenten Albin Kurti. Vučić bewertete, dass die politische Position Serbiens "noch nie so schwierig" sei und dass sie durch die Äußerungen Putins "zusätzlich verkompliziert" wurde.



Nach einem Treffen mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz und Außenministerin Annalena Baerbock in Berlin sagte er, die Situation, in der sich Serbien angesichts der Ukraine-Krise befinde, sei "fast unmöglich". Dabei betonte er abermals, dass Serbien auf dem europäischen Weg sei, dass es "nicht woandershin hingehen" werde und militärisch neutral bleiben werde.