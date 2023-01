Aleksandar Vučić entsandte seinen Sohn zur Parade

Am Tag nach der Ordensverleihung in der Hauptstadt von Republika Srpska (RS), Banja Luka, demonstrierte die Führung des serbischen Landesteils von Bosnien mit einer militärischen Parade am Rand von Sarajevo Stärke. 2.000 Militärs, Polizisten und Zivilbedienstete der kleineren bosnischen Entität marschierten am Montag in Ost-Sarajevo mit Fahnen der RS und des Nachbarlandes Serbien vor Dodik und seinen Gästen auf. Die Parade war Teil der Feiern zum sogenannten Tag der RS.

Auf der Ehrentribüne saß neben Dodik der serbische Außenminister Ivica Dačić. Der serbische Präsident Aleksandar Vučić entsandte seinen Sohn Danilo zur Feier in Ost-Sarajevo. Es war der erste offizielle Auftritt des serbischen Präsidentensprösslings. Bisher war Danilo Vučić vor allem durch Fotos in Medien aufgefallen, die ihn in Gesellschaft von Figuren der Unterwelt zeigten.