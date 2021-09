Nachname Abdullah: Grund genug für Kontrolle der Finanzpolizei?

Vor 13 Jahren gründete Ali M. Abdullah gemeinsam mit Harald Posch das WERK X. Unzählige Perfomances und unterschiedlichste Kulturprojekte an mittlerweile zwei Standorten in Wien - am Petersplatz sowie in Meidling - haben zahlreiche kulturliebende Gäste seitdem bestaunen dürfen. An die meisten wird sich Abdullah wohl kaum erinnern können. Drei Besucher, die am Mittwoch an die Tür des Theaters in Meidling anklopften, wird er wohl nicht so schnell vergessen - und zwar nicht nur wegen der Tatsache, dass die drei Herren mit Masken bestückt waren.

"Heute Vormittag haben uns drei Beamte der Finanzpolizei einen Besuch in Meidling abgestattet, um das Unternehmen aufgrund vieler Personal-Neuanmeldungen zu prüfen (Alle Anmeldungen waren natürlich regelkonform, es gab keine Beanstandung)", schrieb Ali M. Abdullah, einer der beiden künstlerischen Leiter und Geschäftsführer auf dem offiziellen Twitter-Account des WERK X.