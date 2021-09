Ewa Ernst-Dziedzic: "Man kann mit Rechtspopulismus gut politisches Kleingeld wechseln"

Wie denn genau?

Ich wurde in der Volksschule wie alle Migrantenkinder mit einer gewissen - wenn auch subtilen - Abwertung behandelt. Und ich war zwei Jahre in der Volksschule und man hat ja immer die Migrantenkinder in die Hauptschule geschickt. Ich hatte wirklich großes Glück, dass mir meine Lehrerin damals gesagt hat: “Ewa, du kannst die Sprache zwar nicht, aber du musst aufs Gymnasium”. Ich habe mich Jahre später mit Blumen bei ihr dafür bedankt (lächelt). Mein Pech war, dass meine Eltern dann nach zwei Jahren in Wien nach Niederösterreich gezogen sind, wo wir in diesem Dorf die einzige ausländische Familie waren. Das haben wir auch zu spüren bekommen. Und ich bin in Gänserndorf ins Gymnasium gekommen und da war ich auch weit und breit die einzige Ausländerin. Und dort habe ich wirklich schon ziemlich viel Rassismus erlebt. Das prägt ...

... wie etwa dich zu einer starken Frau?

Das hat sicher dazu beigetragen, dass ich sehr schnell gewusst habe, dass eine Frau mit Migrationshintergrund in Österreich doppelt so gut sein muss, um überhaupt irgendwie zu reüssieren oder irgendwo hinzukommen. Ich wollte kein Opfer sein, ich wollte nicht ohnmächtig sein. "Okay, jetzt erst recht!", dachte ich mir. Nicht umsonst habe ich später ein Doppel-Studium gemacht.