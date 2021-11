Mujo, Suljo & Co.: Aus der Not und Langeweile geborene Helden

Ich habe mich immer gefragt, wie Witze entstehen. Bis ich eines Abends in einem fast leeren Wettcafé in Rudolfsheim-Fünfhaus (ja, so etwas soll's in "Rudolfscrime" auch geben - nicht prall gefüllte Lokale, in denen man Sportwetten abschließen kann) meinem Kumpel Nino gegenübersaß. Er erzählte mir bei einem Krügerl von den langen, faden Nächten, in denen sich nur vereinzelte Wettsüchtige ins Lokal verirren und er auf wirre Ideen kam. "Wie gefällt dir das?", fragte der eingefleischte Fan des Fußballklubs Čelik aus unserer bosnischen Heimatstadt Zenica, unmittelbar, nachdem er mir seinen neu komponierten Gesang vorgeträllert hatte.

Nein, Nino ist kein Singer-Songwriter. Nino ist kein Dichter, auch nicht Anführer einer Fan-Gruppe. Nino ist einfach ein Kellner, dem derart langweilig war, dass er sich eine Beschäftigung suchen musste. Also komponierte er Fan-Gesänge - und dachte sich Witze aus. Bei mir ging ein Licht auf: Witze entstehen also aus Langeweile. Dementsprechend ist dort, wo wenig zu tun ist, ein guter Nährboden für Späßchen, die sich wie Lauffeuer verbreiten.