Wo die Nachbarn eine Institution sind

Der Termin kurz nach 18 Uhr ist EIN MUSS. Da versammeln sich die älteren Stadtbewohner vor ihren Fernsehschirmen und sehen gebannt zu, wer sie denn heute verlassen hat. "Ach, schau, bei dem habe ich am Markt immer Gemüse gekauft", "Erinnerst du dich an die, sie fütterte jeden Abend an der Flusspromenade die Tauben" oder "Jammerschade, dabei war er so nett" lauten die Kommentare der Zuschauer von Todesanzeigen, die täglich in einer Sendung des lokalen TV-Senders ausgestrahlt werden. Der Rubrik mit aktuell Verstorbenen folgt in der Regel die Rubrik "Traurige Erinnerungen" (Tužna sjećanja"), die sich Todestagen widmet.

Das Bild der Eltern, die sich beim abendlichen Kaffee & Kuchen über die Verstorbenen aus ihrem Wohnort unterhalten, sind jedem Balkan-Kind geläufig. Die Sendungen, in denen Toter gedacht wird, erfreuen sich vor allem in kleineren bis mittelgroßen Orten enormer Beliebtheit. Selbstverständlich in erster Linie bei Menschen in einem gewissen Alter, in dem der Sensenmann nicht so fern erscheint.

Die Sendungen sind eine Win-Win-Win-Situation, weil...