Wo man die Kinder nicht erwachsen werden lässt

Armut ist keine Antwort

Ich frage mich seit mittlerweile drei Jahrzehnten, warum die Selbstständigkeit in dieser Region immer noch nicht groß geschrieben wird. Hängt das vielleicht mit der Geschichte der eigenen Heimatländer, die von Eroberungen und Belagerungen, also unselbstständigen Phasen gezeichnet ist, zusammen? Vermutlich auch. Unbestritten ist jedenfalls, dass die scheinbar ewigen wirtschaftlichen Missstände in den Balkan-Ländern einen Weg ins eigene Zuhause nicht einfach machen. Die mickrigen Löhne reichen oft nicht für die Miete aus, günstige Wohnkredite für Jungfamilien oder Familienbeihilfe (ja, Sie lesen richtig, in Ländern wie Serbien oder Bosnien wird keine Familienbeihilfe ausbezahlt) sind lediglich ein Fremdwort. Also, nein, der Weg weg von Zuhause ist keineswegs leicht.

Dennoch wird man das Gefühl nicht los, dass die Eltern am Balkan ihren Kindern das Von-Zuhause-Ausziehen nicht schmackhaft machen (wollen). Vor allem die Mütter verwöhnen ihre inzwischen erwachsenen Kinder. Sie kochen, putzen, räumen für sie auf - oder verschicken ihren Kindern über den halben Kontinent eingefrorene Suppen. Man hat oft das Gefühl, sie wollen nicht zulassen, dass ihre Kinder erwachsen werden.

Nicht selten habe ich Gespräche meiner Mutter mit ihren Freundinnen gelauscht, in denen relativiert wird, dass ein Mittdreißiger immer noch bei seiner Mama wohnt. "Was soll er tun, der Arme, er hat ja keinen Job", heißt es immer wieder. Ob er denn einen suche? "Ach, warum sollte er für paar hundert Euro arbeiten und dann in eine eigene Wohnung ziehen, wenn er daheim umsonst wohnen kann?", lautet dann stets die Gegenfrage. Fakt ist, dass die Region seit Jahren mit dem Exodus hadert, vor allem die Jungen zieht es in den Westen. Die Betriebe in Balkan-Ländern suchen händeringend nach Arbeitskräften. Vergeblich. Hier arbeitet man lieber nicht, als für wenig Geld zu arbeiten oder Gott bewahre, einen Beruf auszuüben, den man nicht erlernt hat.

Übrigens, der Nachbar meines Freundes hat mit 43 endlich einen festen Job. Obwohl er einen der begehrtesten Berufe erlernt hat (LKW- und Busfahrer), ließ er sich reichlich Zeit, bis er sich dem Arbeitsleben widmete. Bis nun lebte er von der Pension seiner Mama, die etwa 200 Euro beträgt. Nun, wo er einen Job hat, braucht er kein Taschengeld mehr. Ausgezogen ist er aus Mamas Wohnung aber nicht. Und hat es nicht vor.